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Casas de campo en venta en Dukorski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Dukora, Belarús
Casa de campo
Dukora, Belarús
Área 76 m²
Una casa construida para sí misma. Extrema sección 21.5 acres en ag. Dukora cerca del río Sv…
$121,684
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