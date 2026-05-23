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Edificios industriales en venta en Dukorski sielski Saviet, Belarús

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Producción 2 311 m² en Dukorski sielski Saviet, Belarús
Producción 2 311 m²
Dukorski sielski Saviet, Belarús
Área 2 311 m²
Piso 1/2
Ofrecemos comprar un edificio de capital con una parcela ubicada en la dirección: Minsk regi…
$897,304
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