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Edificios industriales en venta en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús

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Producción 805 m² en Dubrounia, Belarús
Producción 805 m²
Dubrounia, Belarús
Área 805 m²
Número de plantas 2
Venta edificio administrativo y económico a 11 km de Lida, en Sterkovo. El edificio es de do…
$223,652
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Producción 3 526 m² en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Producción 3 526 m²
Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Área 3 526 m²
Se vende un complejo de producción y almacén multifuncional, que incluye un complejo de edif…
$497,717
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