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Casas en Venta en Drahicynski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Nahorje, Belarús
Casa
Nahorje, Belarús
Área 60 m²
Venta confortable casa residencial, 1972 p. Situado en el distrito D. Nagorje, Drogichinsky.…
$13,000
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