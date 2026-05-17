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Casas con piscina en Venta en Domzarycki sielski Saviet, Belarús

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Casa en Domzarycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Domzarycki sielski Saviet, Belarús
Área 238 m²
Una casa de campo única (casa) a orillas del Canal de Berezinsky está en venta en un lugar ú…
$55,000
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Parámetros de las propiedades en Domzarycki sielski Saviet, Belarús

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