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Casas con garaje en Venta en Daskauski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Saltanauka, Belarús
Casa
Saltanauka, Belarús
Área 48 m²
En venta una casa residencial en el pueblo de Saltanovka, una superficie de 50 metros cuadra…
$18,500
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