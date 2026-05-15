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Restaurantes en venta en Damacauski sielski Saviet, Belarús

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Restaurante, cafetería 246 m² en Damacauski sielski Saviet, Belarús
Restaurante, cafetería 246 m²
Damacauski sielski Saviet, Belarús
Área 246 m²
Piso 1/1
Edificio de café en la propiedad en Gp. Domachevo Brest distrito con una superficie total de…
$170,000
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