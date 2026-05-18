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Propiedades residenciales con garaje en venta en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
15
3 propiedades total found
en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Área 55 m²
Venta 1⁄2 parte de la casa en Boroviki. La parcela de 25 acres está cercada. En las inmediac…
$15,000
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Casa en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Área 203 m²
Ponemos a su atención una magnífica casa de dos niveles en Boroviki, distrito de Dzerzhinsky…
$160,000
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Casa 3 habitaciones en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Casa 3 habitaciones
Dabryniouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 158 m²
Número de plantas 2
Venta urgente de una casa en el pintoresco pueblo de UzrecheeVenta casa de una planta con pl…
$150,000
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Parámetros de las propiedades en Dabryniouski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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