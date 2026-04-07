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Casas de campo con garaje en venta en Chidrynski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Chidrynski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Chidrynski sielski Saviet, Belarús
Área 142 m²
Ofrecido para la venta una casa residencial moderna en los suburbios de Kobrin (Peski 1). La…
$185,000
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