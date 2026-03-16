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Tiendas en venta en Cervien, Belarús

bienes raíces comerciales
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Tienda 792 m² en Cervien, Belarús
Tienda 792 m²
Cervien, Belarús
Área 792 m²
Piso 1/1
Venta de almacén, oficina, locales comerciales en ChervenDirección: Cherven, Sovetskaya Stre…
$198,100
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Tienda 1 026 m² en Cervien, Belarús
Tienda 1 026 m²
Cervien, Belarús
Área 1 026 m²
Piso 1/1
Venta de tienda, almacén WormAddress: Cherven, Minskaya St. 2Superficie: 1.026,2 m2En venta:…
$600,000
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