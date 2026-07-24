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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Chervyen District, Belarús

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Smilavicki sielski Saviet
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Valievacski sielski Saviet
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Klinocki sielski Saviet
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Liadski sielski Saviet
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10 propiedades total found
en Smilavichy, Belarús
Smilavichy, Belarús
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Venta la mitad de la casa en Smilovichi, dirección Mogilev. Por el momento, la casa está baj…
$23,037
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Casa de campo en Smilavicki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Smilavicki sielski Saviet, Belarús
Área 339 m²
Casa moderna 2001 con una parcela de 28 acres ❤️ Amplia casa de campo de dos niveles para 6 …
$188,108
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Casa en Nataljeusk, Belarús
Casa
Nataljeusk, Belarús
Área 142 m²
Casa 2020 con 3 habitaciones espaciosas y luminosas (16.9 m2, 17.6 m2, 15.9 m2), un amplio s…
$265,000
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OkeaskOkeask
Casa en Kalodziezski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kalodziezski sielski Saviet, Belarús
Área 50 m²
¡Cambiemos una casa para una habitación en Minsk!¡No sólo tu casa, tu casa familiar! Casa co…
$19,717
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Casa en Valievacski sielski Saviet, Belarús
Casa
Valievacski sielski Saviet, Belarús
Área 103 m²
Продаетск росторнах4-ктажнак кирпичнад дача в, Нервенсков районе (Сх" Лира-2 "). Esta Decisi…
$39,500
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Casa en Rudnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rudnianski sielski Saviet, Belarús
Área 196 m²
Venta fiable, espacioso y totalmente listo para vivir casa en Cherven distrito. Ellos constr…
$68,837
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TekceTekce
Casa en Valievacski sielski Saviet, Belarús
Casa
Valievacski sielski Saviet, Belarús
Área 68 m²
Gran parcela escénica de 73 hectáreas ❤️ Log house on a huge plot (73 acres) with fruit tree…
$33,000
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Casa en Cervien, Belarús
Casa
Cervien, Belarús
Área 127 m²
Amplia, confortable y acogedora casa en venta en la ciudad de Cherven, a solo 50 km de Minsk…
$115,000
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Casa en Smilavichy, Belarús
Casa
Smilavichy, Belarús
Área 62 m²
Una casa de madera está en venta en GP. Smilovichi, dirección Mogilev, a 23 km del MKAD.Su p…
$35,005
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Casa en Valievacski sielski Saviet, Belarús
Casa
Valievacski sielski Saviet, Belarús
Área 49 m²
Acogedora casa de campo en venta en un lugar pintoresco, a 40 km. de la carretera de circunv…
$17,900
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Tipos de propiedades en Chervyen District

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Parámetros de las propiedades en Chervyen District, Belarús

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