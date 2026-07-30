Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Chaciezynski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Jardín

Propiedades residenciales con Jardín en venta en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús

;
casas independientes
18
3 propiedades total found
en Staroje Sialo, Belarús
Staroje Sialo, Belarús
Área 136 m²
Enlace a Tik Tok review Apartamento en venta en un edificio residencial bloqueado en d. Anti…
$187,500
Dejar una solicitud
Casa en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Casa
Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Área 80 m²
Para aquellos que quieren descansar, no trabajar. Lo de casa: Casa de dos plantas con una su…
$86,577
Dejar una solicitud
Casa de campo en Chaciezyna, Belarús
Casa de campo
Chaciezyna, Belarús
Área 630 m²
Exclusiva casa de campo en venta en la prestigiosa ciudad agrícola de Khatezhino (sólo 7 km)…
$805,167
Dejar una solicitud
OkeaskOkeask
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir