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Propiedades residenciales con garaje en venta en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
18
5 propiedades total found
Casa en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Casa
Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Área 175 m²
Hermosa casa hecha de madera finlandesa 200 mm 12 km de Moscú ❤️ Casa Premium de madera lami…
$245,533
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en Staroje Sialo, Belarús
Staroje Sialo, Belarús
Área 136 m²
Enlace a Tik Tok review Apartamento en venta en un edificio residencial bloqueado en d. Anti…
$187,500
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Casa de campo en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Chaciezynski sielski Saviet, Belarús
Área 217 m²
Cerca de Minsk, una buena casa de campo se vende en un lugar tranquilo, acogedor y pintoresc…
$149,000
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Casa de campo en Staroje Sialo, Belarús
Casa de campo
Staroje Sialo, Belarús
Área 280 m²
¿Sigues buscando un apartamento? Esta casa te pide que pares y vuelvas a pensar. Hay casas …
$285,000
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Casa de campo en Chaciezyna, Belarús
Casa de campo
Chaciezyna, Belarús
Área 630 m²
Exclusiva casa de campo en venta en la prestigiosa ciudad agrícola de Khatezhino (sólo 7 km)…
$805,167
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Parámetros de las propiedades en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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