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Casas de campo con piscina en venta en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Chaciezyna, Belarús
Casa de campo
Chaciezyna, Belarús
Área 630 m²
$810,217
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Parámetros de las propiedades en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús

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