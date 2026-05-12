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Casas de campo con Jardín en venta en Cerninski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Cerninski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Cerninski sielski Saviet, Belarús
Área 120 m²
Código de objetos 29624: ¡Trabajamos para el propietario! Comprando este objeto... ¡No vas a…
$105,000
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Parámetros de las propiedades en Cerninski sielski Saviet, Belarús

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