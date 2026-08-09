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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Brest, Belarús

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apartamentos
734
casas independientes
284
11 propiedades total found
Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 266 m²
Comprar este objeto, el comprador no paga la comisión de agencia!Amplia vivienda en venta en…
$265,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 66 m²
Lot 7029. Casa en venta en Dubrovka. Regístrese para ver el número en el anuncio. Mira la fo…
$79,800
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 101 m²
Lot 9708.Solicitar información más detalladaEn venta un edificio residencial construido en 1…
$85,075
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TekceTekce
Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 165 m²
Lot 9725. Cottage en la Corte RojaSolicitar información más detalladaEn Brest vivienda en es…
$245,015
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 170 m²
Cottage en Novy Kozlovichi. Regístrese para ver el número en el anuncio. Mira la foto, lee l…
$150,105
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Casa de campo en Brest, Belarús
Casa de campo
Brest, Belarús
Área 160 m²
Object Code 13025: Comprar este objeto ¡No vas a pagar a la agencia una comisión! Ayudaremos…
$212,000
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Casa en Brest, Belarús
Casa
Brest, Belarús
Área 193 m²
¡Trabajamos para el dueño! Comprando este objeto, no pagas una comisión! En venta casa resid…
$122,520
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en Brest, Belarús
Brest, Belarús
Área 78 m²
¡Trabajamos para el dueño! Comprando este objeto, no pagas una comisión!Apartamento en venta…
$75,000
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en Brest, Belarús
Brest, Belarús
Área 69 m²
Lot. 9236 Apartamento dedicado en una casa bloqueada en Rechitsa Regístrese para ver por núm…
$73,062
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 199 m²
¡Trabajamos para el dueño! Comprando este objeto, no pagas una comisión! En la ciudad de Bre…
$160,000
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Casa en Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
Área 435 m²
Lote 8339. Residencial en el microdistrito de Kovalyovo en Brest.Solicitar información más d…
$142,585
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