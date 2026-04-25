Casas en Venta en Bortnikauski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Malyja Bortniki, Belarús
Casa
Malyja Bortniki, Belarús
Área 60 m²
Venta una casa acogedora para vivir todo el año! ¿Está buscando una vivienda confiable en un…
$14,500
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