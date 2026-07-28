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Apartamentos en venta en Bluzski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 3 habitaciones en Bluzski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Bluzski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Área 52 m²
Piso 1/2
Apartamento en 2 niveles de 51.9 / 42.4 / 7.7 metros cuadrados con un gran trastero y terraz…
$6,770
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