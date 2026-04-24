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Apartamentos en venta en Bialarucki sielski Saviet, Belarús

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Apartamento en Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Apartamento
Bialarucki sielski Saviet, Belarús
Área 52 m²
La venta es un gran apartamento de dos dormitorios en el pueblo de Semkovo, a 19 km de Minsk…
$39,500
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