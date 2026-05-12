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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Borisov, Belarús

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apartamentos
27
casas independientes
15
5 propiedades total found
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 45 m²
Casa en venta en Borisov! Zona de tierra: 8,4 acres La electricidad ya está conectada. Cale…
$26,000
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en Borisov, Belarús
Borisov, Belarús
Área 59 m²
En venta el piso de la casa, decorado como un apartamento en una casa bloqueada, comúnárea d…
$19,000
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Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 110 m²
Casa en venta, en la zona "Zalinein" de Borisov. La casa está en lo alto.Una parcela plana d…
$63,200
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AdriastarAdriastar
Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 214 m²
Ofrecemos a su atención un acogedor edificio residencial de 2 plantas en la ciudad de Boriso…
$135,000
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Casa en Borisov, Belarús
Casa
Borisov, Belarús
Área 123 m²
Una casa en venta en mi horno. La casa es ladrillo, dos pisos. Disposición muy conveniente: …
$53,000
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Parámetros de las propiedades en Borisov, Belarús

con Garaje
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