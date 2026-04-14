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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Baraulianski sielski Saviet, Belarús

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3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Sonyechny, Belarús
Casa 5 habitaciones
Sonyechny, Belarús
Habitaciones 5
Área 144 m²
Número de plantas 3
Un moderno adosado se alquila en el suburbio más cercano de Minsk, a solo 500 metros de la c…
$1,800
por mes
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Casa 3 habitaciones en Sonyechny, Belarús
Casa 3 habitaciones
Sonyechny, Belarús
Habitaciones 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Cottage town Solnechny se encuentra en un pintoresco suburbio de Minsk, en el acogedor puebl…
$2,000
por mes
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Casa de campo 7 habitaciones en Valiarjanava, Belarús
Casa de campo 7 habitaciones
Valiarjanava, Belarús
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Área 391 m²
Piso 2/2
The unique location is only 4 km from the Moscow Ring Road in the Logoi direction. You get t…
$5,000
por mes
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