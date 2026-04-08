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Casas de campo en venta en Babovicki sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Babovicy, Belarús
Casa de campo
Babovicy, Belarús
Área 160 m²
Amplia casa acogedora en un lugar ecológico! Venta una casa cómoda y cálida con una superfic…
$157,000
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