Apartamentos en venta en Azierscynski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Azierscyna, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Azierscyna, Belarús
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 5/5
Ofrecemos a la venta un apartamento de tres habitaciones en la calle Naberezhnaya 40V en el …
$35,500
Parámetros de las propiedades en Azierscynski sielski Saviet, Belarús

