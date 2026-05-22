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Casas con piscina en Venta en Astrosycki sielski Saviet, Belarús

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Casa en Astrosycki sielski Saviet, Belarús
Casa
Astrosycki sielski Saviet, Belarús
Área 120 m²
En la dirección Logoi en un tranquilo lugar boscoso, en ST Secunda, a orillas de un embalse …
$178,720
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Parámetros de las propiedades en Astrosycki sielski Saviet, Belarús

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