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Tiendas en venta en Astrosycki sielski Saviet, Belarús

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Tienda 119 m² en Astrosycy, Belarús
Tienda 119 m²
Astrosycy, Belarús
Área 119 m²
Piso 1/1
Ofrecemos a la venta un edificio (NZKS) para la colocación de una tienda o café en Ag. Ostro…
$85,000
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