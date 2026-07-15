Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Astrashitskagaradokski rural council
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Astrashitskagaradokski rural council, Belarús

;
Propiedad comercial Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Propiedad comercial 78 m² en Astrashycki Haradok, Belarús
Propiedad comercial 78 m²
Astrashycki Haradok, Belarús
Habitaciones 2
Área 78 m²
Piso 1/2
Se alquila una habitación multifuncional. Adecuado para oficina y tienda, salón, etc. Excele…
$367
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir