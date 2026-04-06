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Edificios industriales en venta en Abuchauski sielski Saviet, Belarús

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Producción 136 m² en Abuchauski sielski Saviet, Belarús
Producción 136 m²
Abuchauski sielski Saviet, Belarús
Área 136 m²
Número de plantas 1
Una gran parcela de tierra con una superficie de 1.1879 hectáreas con una estructura capital…
$100,000
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