Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Viena, Austria

10 propiedades total found
Oficina 300 m² en Viena, Austria
Oficina 300 m²
Viena, Austria
Área 300 m²
Piso 6
Centro de negocios en el corazón de Viena! El más nuevo - y por lo tanto el centro de negoc…
$696
por mes
Oficina 300 m² en Viena, Austria
Oficina 300 m²
Viena, Austria
Área 300 m²
Piso 3
Usted encontrará esta ubicación al comienzo de la calle comercial más famosa de Austria, Mar…
$812
por mes
Oficina 300 m² en Viena, Austria
Oficina 300 m²
Viena, Austria
Área 300 m²
Piso 12
Esta propiedad en Viena es Twin Tower, uno de los edificios más altos de Viena, que se encue…
$1,057
por mes
Oficina 110 m² en Viena, Austria
Oficina 110 m²
Viena, Austria
Área 110 m²
Piso 6
El más nuevo - y por lo tanto el centro de negocios insignia - posiciona su negocio en el co…
$12,527
por mes
Oficina 500 m² en Viena, Austria
Oficina 500 m²
Viena, Austria
Área 500 m²
Piso 2
¿Está buscando espacio para sus ideas innovadoras? Entonces tenemos lo que estás buscando. E…
$812
por mes
Oficina 300 m² en Viena, Austria
Oficina 300 m²
Viena, Austria
Área 300 m²
Piso 7
Las oficinas están ubicadas en un edificio moderno de la Galería Ringstrassen, justo en el c…
$556
por mes
Oficina 300 m² en Viena, Austria
Oficina 300 m²
Viena, Austria
Área 300 m²
Piso 2
La Estación Oeste de Viena fue completamente rediseñado en 2011 - la arquitectura y el diseñ…
$547
por mes
Propiedad comercial 47 m² en Viena, Austria
Propiedad comercial 47 m²
Viena, Austria
Área 47 m²
$1,000
por mes
Oficina 11 m² en Viena, Austria
Oficina 11 m²
Viena, Austria
Área 11 m²
¿Está buscando espacios para sus ideas innovadoras? Entonces tenemos lo que estás buscando. …
$753
por mes
Oficina 140 m² en Viena, Austria
Oficina 140 m²
Viena, Austria
Área 140 m²
¿Está buscando una solución de trabajo ideal? Entonces tenemos la solución perfecta para ust…
$638
por mes
