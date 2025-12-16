Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Modling
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Modling, Austria

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Modling, Austria
Casa 5 habitaciones
Modling, Austria
Habitaciones 5
Área 520 m²
Número de plantas 2
The villa was completely renovated Double doors and high bright rooms give the house Authent…
$1,60M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Modling, Austria
Casa 4 habitaciones
Modling, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta casa familiar independiente y totalmente subterránea fue construida en sólida construcc…
$876,469
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir