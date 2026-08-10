Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Burgenland
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Burgenland, Austria

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento en Bad Sauerbrunn, Austria
Apartamento
Bad Sauerbrunn, Austria
Nº de cuartos de baño 4
Área 770 m²
Bad Sauerbrunn es un resort tradicional conocido por sus fuentes y actividades curativas, as…
$1,73M
Dejar una solicitud
Apartamento en Stadtschlaining, Austria
Apartamento
Stadtschlaining, Austria
Área 224 876 m²
Conexión a la región de golf y spa Bad Tatsmannsdorf: 10 minutos en coche Acceso a la Región…
$8,30M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Burgenland, Austria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir