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Apartamentos en venta en Bezirk Bruck an der Leitha, Austria

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Apartamento 7 habitaciones en Schwechat, Austria
Apartamento 7 habitaciones
Schwechat, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 452 m²
Venta es un apartamento de aproximadamente 145m2 en el Sendnergasse en 2320 Schwechat. El a…
$403,924
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