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Complejo residencial MIDDAL RESIDENCE

Golem, Albania
de
$59,349
de
$1,198/m²
;
5
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ID: 38848
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

Localización

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  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem
  • Dirección
    Hotel Princ

Sobre el complejo

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Middal Residence es un edificio mediterráneo de cinco plantas situado a 300 m del mar en Mali i Robit, con casas loft, fachadas travertinas y un patio con piscina. Middal Residence es el edificio hermana de Grand Marina, construido por el mismo desarrollador y de la misma familia de productos. Cinco pisos revestidos en travertino alrededor de un patio central de la piscina, con apartamentos loft en la planta baja y los pisos superiores y un nivel de estacionamiento subterráneo debajo. Las viviendas son lofts y pisos que van desde aproximadamente 50 a 92 m2. El precio depende del plan de pago: · 1.050 €/m2 al 90% en frente · 1.100 €/m2 al 50% en frente · 1.150 €/m2 en el plan de la serie 20/20/20/10 Una vista a la piscina añade 50€/m2. En la práctica, una casa comienza alrededor de 52.000 euros, y una plaza de aparcamiento cuesta 15.000 €. Elegir entre Middal y Grand Marina en gran medida se reduce a la meta y el presupuesto: ambos están en la misma playa tranquila, de pinos, tanto de vacaciones estacionales como de un segundo hogar de bajo costo, y ambos son precio para los compradores que hacen un primer movimiento en la propiedad albanesa. Middal proyecta un retorno del 29% para la primera temporada de alquiler y un aumento del 18% hasta la finalización.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 39.5
Precio por m², USD 1,255
Precio del apartamento, USD 49,591

Localización en el mapa

Golem, Albania
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

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Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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