Complejo residencial MIDDAL RESIDENCE

Middal Residence es un edificio mediterráneo de cinco plantas situado a 300 m del mar en Mali i Robit, con casas loft, fachadas travertinas y un patio con piscina. Middal Residence es el edificio hermana de Grand Marina, construido por el mismo desarrollador y de la misma familia de productos. Cinco pisos revestidos en travertino alrededor de un patio central de la piscina, con apartamentos loft en la planta baja y los pisos superiores y un nivel de estacionamiento subterráneo debajo. Las viviendas son lofts y pisos que van desde aproximadamente 50 a 92 m2. El precio depende del plan de pago: · 1.050 €/m2 al 90% en frente · 1.100 €/m2 al 50% en frente · 1.150 €/m2 en el plan de la serie 20/20/20/10 Una vista a la piscina añade 50€/m2. En la práctica, una casa comienza alrededor de 52.000 euros, y una plaza de aparcamiento cuesta 15.000 €. Elegir entre Middal y Grand Marina en gran medida se reduce a la meta y el presupuesto: ambos están en la misma playa tranquila, de pinos, tanto de vacaciones estacionales como de un segundo hogar de bajo costo, y ambos son precio para los compradores que hacen un primer movimiento en la propiedad albanesa. Middal proyecta un retorno del 29% para la primera temporada de alquiler y un aumento del 18% hasta la finalización.