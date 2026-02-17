  1. Realting.com
Ish Fusha e Aviacionit, rr. Dafinave nd.2
;
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2012
En la plataforma
En la plataforma
3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Página web
Página web
www.century21albania.com/en/office/century%2021%20oksford.html
Horas de trabajo
Sobre la agencia

Siglo 21 Oksford es un organismo inmobiliario internacional que opera en Albania en plena conformidad con la legislación vigente del país.

La empresa reúne a profesionales licenciados de diversas nacionalidades que poseen sólidos antecedentes académicos y amplia experiencia práctica. Esta estructura de equipo multicultural permite al organismo servir eficazmente a los clientes locales e internacionales manteniendo al mismo tiempo altos estándares de comunicación y prácticas comerciales globales.

Todos los especialistas operan estrictamente en el marco jurídico de Albania, asegurando:

Transparencia jurídica plena de las transacciones

Cumplimiento de los requisitos reglamentarios

Protección de los intereses de los clientes

Gestión profesional de las transacciones de cualquier complejidad

El principio central de Century 21 Oksford es la representación y protección intransigentes de los intereses de cada cliente. Cada transacción está estructurada con una cuidadosa consideración legal, seguridad financiera y ventaja estratégica en mente.

La agencia combina estándares internacionales de calidad con profundo conocimiento del mercado inmobiliario local, ofreciendo confiabilidad, profesionalidad y asociación a largo plazo.

Servicios

Servicios ofrecidos por Century 21 Oksford

El organismo presta toda una gama de servicios profesionales de bienes raíces en toda Albania:

1. Ventas de bienes

Propiedades residenciales (apartamentos, villas, casas)

Inmobiliaria comercial

Parcelas terrestres

Propiedades de inversión

2. Adquisición de bienes

Búsqueda de propiedades adaptadas según los requisitos del cliente

Análisis de mercados y evaluación de inversiones

Organización de vistas de bienes

Negociación con los vendedores

3. Apoyo jurídico

Verificación de la condición jurídica de la propiedad

Diligencia general

Examen de la documentación

Apoyo a las transacciones

Registro del título de propiedad

4. Consultoría de Inversiones

Profitability and ROI analysis

Selección de propiedades de inversión de alquiler

Planificación de la estrategia de reventa

Servicios de asesoramiento para inversores extranjeros

5. Support for International Clients

Consultas sobre legislación albanesa

Apoyo total a las transacciones

Asistencia con cuentas bancarias iniciales

Orientación sobre cuestiones de tributación

6. Servicios de post-venta

Asistencia para la gestión de bienes

Apoyo a la gestión de los alquileres

Asesoramiento sobre inversiones en curso

El objetivo principal de la empresa es garantizar la seguridad, la transparencia y el máximo beneficio para sus clientes en cada etapa de cooperación.

Nuestros agentes en Albania
Oksana Genkina
Oksana Genkina
