Siglo 21 Oksford es un organismo inmobiliario internacional que opera en Albania en plena conformidad con la legislación vigente del país.
La empresa reúne a profesionales licenciados de diversas nacionalidades que poseen sólidos antecedentes académicos y amplia experiencia práctica. Esta estructura de equipo multicultural permite al organismo servir eficazmente a los clientes locales e internacionales manteniendo al mismo tiempo altos estándares de comunicación y prácticas comerciales globales.
Todos los especialistas operan estrictamente en el marco jurídico de Albania, asegurando:
Transparencia jurídica plena de las transacciones
Cumplimiento de los requisitos reglamentarios
Protección de los intereses de los clientes
Gestión profesional de las transacciones de cualquier complejidad
El principio central de Century 21 Oksford es la representación y protección intransigentes de los intereses de cada cliente. Cada transacción está estructurada con una cuidadosa consideración legal, seguridad financiera y ventaja estratégica en mente.
La agencia combina estándares internacionales de calidad con profundo conocimiento del mercado inmobiliario local, ofreciendo confiabilidad, profesionalidad y asociación a largo plazo.
Servicios ofrecidos por Century 21 Oksford
El organismo presta toda una gama de servicios profesionales de bienes raíces en toda Albania:
1. Ventas de bienes
Propiedades residenciales (apartamentos, villas, casas)
Inmobiliaria comercial
Parcelas terrestres
Propiedades de inversión
2. Adquisición de bienes
Búsqueda de propiedades adaptadas según los requisitos del cliente
Análisis de mercados y evaluación de inversiones
Organización de vistas de bienes
Negociación con los vendedores
3. Apoyo jurídico
Verificación de la condición jurídica de la propiedad
Diligencia general
Examen de la documentación
Apoyo a las transacciones
Registro del título de propiedad
4. Consultoría de Inversiones
Profitability and ROI analysis
Selección de propiedades de inversión de alquiler
Planificación de la estrategia de reventa
Servicios de asesoramiento para inversores extranjeros
5. Support for International Clients
Consultas sobre legislación albanesa
Apoyo total a las transacciones
Asistencia con cuentas bancarias iniciales
Orientación sobre cuestiones de tributación
6. Servicios de post-venta
Asistencia para la gestión de bienes
Apoyo a la gestión de los alquileres
Asesoramiento sobre inversiones en curso
El objetivo principal de la empresa es garantizar la seguridad, la transparencia y el máximo beneficio para sus clientes en cada etapa de cooperación.