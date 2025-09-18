  1. Realting.com
Azerbaiyán, Bakú
;
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2009
En la plataforma
3 años 4 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
villa.az/
Sobre la agencia

Nuestro objetivo es organizar una reunión entre propietarios y clientes de bienes raíces en el menor tiempo posible. Le ayudaremos a obtener un permiso de residencia comprando bienes raíces en Azerbaiyán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Trabajamos en:
Bakú es la región principal
Alanya
Kakheti
Estambul
Dubai
Abu Dhabi
Antalya
Tbilisi
Batumi

Servicios

Nos especializamos en:
Venta
Compra y venta de casas y parcelas
Compra y venta de apartamentos y habitaciones
Compra y venta de bienes raíces comerciales
Alquiler
Casas en alquiler
Inmobiliaria comercial en alquiler
Servicios
Desarrollo
Inversiones inmobiliarias
Consultoría en el mercado inmobiliario
Consultas
Construcción
Apoyo jurídico a las transacciones

Nuestros agentes en Azerbaiyán
Ruslan Shirinov
