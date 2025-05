Sobre la agencia

Nuestra empresa es una de las principales agencias inmobiliarias profesionales en Phuket, operando desde 2015. No sólo vendemos apartamentos – acompañamos a los clientes cada paso del camino, desde la primera llamada a conseguir las llaves (y incluso después).



Lo que nos hace diferentes:



Full support: consultations, selection of real estate, verification of documents, legal support, registration of the transaction, registration in the Land Department.

Enfoque analítico: proporcionamos a los clientes cálculos de rentabilidad, modelos de inversión, comparaciones de proyectos, pronósticos del mercado.

Servicio internacional: trabajamos con clientes de Europa, CEI, Asia; hablamos varios idiomas.

Estructura amplia:

Oficinas propias en varias zonas de Phuket, Pataya y Bali.

Departamentos de alquiler, servicio postventa, consultas de desarrollo, gestión inmobiliaria.

Abogados profesionales, analistas, apoyo en cuestiones de migración y tributación.

Confiabilidad: miles de transacciones exitosas, socios permanentes entre desarrolladores, excelente reputación en la comunidad profesional.

Nos esforzamos no sólo para vender bienes raíces, sino para convertirse en un socio confiable en Phuket. Es importante para nosotros que cada cliente sienta confianza, comprensión y apoyo.