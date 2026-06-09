  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Arbat Real Estate

Arbat Real Estate

г. Алматы, Медеуский р-он пр. Аль-Фараби 100
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Mis socios
1 agent 1 agencia
Nuestros agentes en Kazajistán
Vitalij Salaev
Vitalij Salaev
Agencias cercanas
Gold Business Kazakhstan
Kazajistán, Karaganda
Bienes raíces comerciales 2
Agencia Internacional de Bienes Raíces GOLD BUSINESS KAZAKHSTAN ha estado trabajando en el mercado inmobiliario durante 16 años.Trabajamos en pleno cumplimiento de la STANDARD NATIONAL DE LA REPÚBLICA DE KAZAKHSTAN: REAL ESTATE SERVICES IN THE REAL ESTATE MARKET.La empresa se especializa en …
Dejar una solicitud
Риэл Сити
Kazajistán, Almatý
Propiedades residenciales 1 Bienes raíces comerciales 2
Agencia de la Ciudad Real. Proporciona los servicios de alta calidad de venta y compra de cualquier propiedad inmobiliaria, ya sea un objeto modesto o elite.Amplia experiencia, especialistas certificados, base de datos con objetos exclusivos.Apoyo jurídico completo, consultas gratuitas, alta…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir