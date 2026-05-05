Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Wohnimmobilien
  4. Stadthaus
  5. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Vereinigte Staaten von Amerika

;
New York
54
Pennsylvania
3
Philadelphia
3
Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Hollywood, Vereinigte Staaten von Amerika
Reihenhaus 3 zimmer
Hollywood, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 761 m²
Stockwerk 1
Eine der verfügbaren Varianten im am meisten schönen Komplex. Die Einmaligkeit dieses Vorsch…
$700,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Vereinigte Staaten von Amerika

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen