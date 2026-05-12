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Wohnungen in New York County, Vereinigte Staaten von Amerika

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2 Zimmer
4
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 8 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 8 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 8
Fläche 765 m²
Ein Anruf
$15,99M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Der Drobel
$4,00M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Der Haupteingang des Projekts ist in der Skala und Stil der traditionellen Brooklyn Sandstei…
$960,000
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AdriastarAdriastar
Wohnung 4 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 4 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Der Drobel
$6,95M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Anruf
$1,27M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 6 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 6
Fläche 807 m²
Ein Anruf
$16,67M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Wohnung 1 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Fläche 110 m²
Ein Anruf
$1,39M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Tortuna Park
$2,20M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Der Haupteingang des Projekts ist in der Skala und Stil der traditionellen Brooklyn Sandstei…
$1,40M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 268 m²
Ein Anruf
$2,72M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Der Drobel
$5,60M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 4 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Fläche 332 m²
Ein Anruf
$3,57M
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Immobilienangaben in New York County, Vereinigte Staaten von Amerika

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