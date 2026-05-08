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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
30
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30 immobilienobjekte total found
Büro 98 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 98 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 98 m²
Zum Mieten – voll möblierte Bürofläche mit einer Fläche von 98m2, befindet sich im Bereich S…
$2,353
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche 282 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 282 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 282 m²
Ein 282 m2 Gewerbefläche ist in Stari Aerodrom, Bemax Building zu vermieten. Der Raum befind…
$5,295
pro Monat
MwSt.
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Büro 57 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 57 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Komplett neue Gewerbefläche, 57 m2 2 Zimmer 2 Toiletten 2 Eingänge Küche Klimatisierte Inter…
$1,000
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche 200 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 200 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Größe: Erdgeschoss: 100 m2 Keller: 100 m2 Terrasse: 100 m2 Monatliche Miete: €2,500 + MwSt P…
$2,942
pro Monat
MwSt.
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Büro 500 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 500 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 500 m²
Eine außergewöhnliche Geschäftsfläche von 500 m2 befindet sich auf Bulevar Svetog Petra Ceti…
$8,825
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Zur Miete: 62 m2 Gewerbe-/Geschäftsfläche im Herzen von Podgorica Stadtzentrum, in einer Lag…
$1
pro Monat
MwSt.
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Büro 94 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 94 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 94 m²
$1,765
pro Monat
MwSt.
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Büro 36 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 36 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 36 m²
36m2Standort: Neue Stadt - KIPSCeiling Höhe ist 4.40m - eine Galerie kann gemachtPreis: 700 …
$824
pro Monat
MwSt.
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Büro 190 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 190 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Ein komplett renovierter und modern ausgestatteter Gewerberaum von 190 m2 ist in einer sehr …
$1,706
pro Monat
MwSt.
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Büro 153 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 153 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 2
Fläche 153 m²
Ein Premium-Geschäftsraum im Master 88-Komplex in Stari Aerodrom, gelegen in einer High-Dema…
$2,942
pro Monat
MwSt.
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Büro 89 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 89 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 89 m²
2 Toiletten2 Klimaanlage4 Kameras4 Parkplätze Es gibt 2 Fenster, die geöffnet werden können
$1,059
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche 80 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 80 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
80 m2 Wohnung zur Miete im Erdgeschoss des ersten grünen Gebäudes in Blok 5, Podgorica, Eing…
$1,177
pro Monat
MwSt.
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Büro 95 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 95 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 95 m²
Eine renovierte 95 m2 Wohnung ist zur Miete, in einer ausgezeichneten Gegend. Die Wohnung be…
$941
pro Monat
MwSt.
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Büro 70 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 70 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 70 m²
Entdecken Sie einen hellen und funktionalen 70m2 Büroraum, ideal für eine Vielzahl von Gesch…
$1,412
pro Monat
MwSt.
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Büro in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
$471
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche 300 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 300 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 300 m²
Ein geräumiges Gewerbeobjekt ist verfügbar, mit 100 m2 im Erdgeschoss, 100 m2 im Keller und …
$2,942
pro Monat
MwSt.
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Büro in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
$1
pro Monat
MwSt.
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Büro 153 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 153 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 153 m²
In der exklusiven Geschäftszone von Master 88 bei Stari Aerodrom bietet diese moderne Gewerb…
$2,942
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche 30 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 30 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, einen schlüsselfertigen Friseursalon in Zabjelo zu mieten, …
$706
pro Monat
MwSt.
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Büro 120 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 120 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
$1,941
pro Monat
MwSt.
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Büro 28 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 28 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
$471
pro Monat
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Gewerbefläche 40 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 40 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Ein Gewerberaum von 40 m2 ist zur Miete verfügbar, befindet sich im Keller des Vektra Zabjel…
$529
pro Monat
MwSt.
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Büro 50 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 50 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 50 m²
zwei Gewerberäume, eine 50 m2 und die andere 41 m2. Sie sind nebeneinander und können zu ein…
$12
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche 96 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 96 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 96 m²
Zur Miete: 93 m2 Gewerbefläche in bester Lage, direkt am Haupt Boulevard. 🔹 Open-plan-Layout…
$1,765
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche 80 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 80 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Ein Gewerberaum von 80m2 ist in bester Lage in Stari Aerodrom zu vermieten, ideal für Büros,…
$824
pro Monat
MwSt.
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Büro 57 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 57 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
$1,177
pro Monat
MwSt.
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Büro 75 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 75 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
$1,000
pro Monat
MwSt.
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Büro 130 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 130 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
$1,765
pro Monat
MwSt.
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Büro 45 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 45 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
$1,412
pro Monat
MwSt.
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Gewerbefläche 104 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbefläche 104 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Ein Gewerberaum mit einer Gesamtfläche von 104 m2 ist in der Wohn- und Gewerbeanlage Central…
$3,624
pro Monat
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