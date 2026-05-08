Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Florida
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Florida, Vereinigte Staaten von Amerika

;
Miami
18
18 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
🏡 Studio Wohnung zu vermieten – Zabjelo, Podgorica💶 330 € / Monatlich📐 32 m2 ✨ Ein 32 m2 gro…
$387
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
$447
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
$471
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
📍 Standort: Blok 9📐 Größe: 28 m2💶 Preis: €350/Monat🛋️ Eine moderne und funktionale Studiowoh…
$412
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
$353
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Ein möbliertes Studio-Apartment von 25m2 steht zur Miete zur Verfügung. Die Wohnung ist neu …
$412
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
$412
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
📍 Standort: Zabjelo🏠 Größe: 25 m2🏢 Etage: 3. (Gebäude ohne Aufzug)🛋️ Voll möbliert👤 Geeignet…
$353
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das Hotel liegt in einer der schönsten Gegenden, um in Podgorica zu leben – direkt im Stadtz…
$529
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
🏡 Luxus-Studio-Apartment – Tuški put, Podgorica Eine neu eingerichtete Luxus-Studio-Wohnung …
$471
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
$471
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
$471
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
$412
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
$377
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Eine neu eingerichtete Luxus-Studio-Wohnung von 30 m2 ist zu vermieten, befindet sich in Bul…
$471
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Eine LUXuriously möblierte Studio-Wohnung von 24 m2 ist auf der Svetozara Markovića Street, …
$588
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Ein modernes und komfortables Studio in der Siedlung City Kej. Voll ausgestattet: Internet, …
$706
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Cozy Studio Apartment Near City Center – 30m2 Diese charmante 30m2 Studio-Wohnung befindet s…
$471
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen