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Langfristige Miete von Büros in Florida, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
20
20 immobilienobjekte total found
Büro 98 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 98 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 98 m²
Zum Mieten – voll möblierte Bürofläche mit einer Fläche von 98m2, befindet sich im Bereich S…
$2,353
pro Monat
MwSt.
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Büro 57 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 57 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Komplett neue Gewerbefläche, 57 m2 2 Zimmer 2 Toiletten 2 Eingänge Küche Klimatisierte Inter…
$1,000
pro Monat
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Büro 500 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 500 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 500 m²
Eine außergewöhnliche Geschäftsfläche von 500 m2 befindet sich auf Bulevar Svetog Petra Ceti…
$8,825
pro Monat
MwSt.
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Büro 94 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 94 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 94 m²
$1,765
pro Monat
MwSt.
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Büro 36 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 36 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 36 m²
36m2Standort: Neue Stadt - KIPSCeiling Höhe ist 4.40m - eine Galerie kann gemachtPreis: 700 …
$824
pro Monat
MwSt.
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Büro 190 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 190 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Ein komplett renovierter und modern ausgestatteter Gewerberaum von 190 m2 ist in einer sehr …
$1,706
pro Monat
MwSt.
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Büro 153 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 153 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 2
Fläche 153 m²
Ein Premium-Geschäftsraum im Master 88-Komplex in Stari Aerodrom, gelegen in einer High-Dema…
$2,942
pro Monat
MwSt.
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Büro 89 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 89 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 89 m²
2 Toiletten2 Klimaanlage4 Kameras4 Parkplätze Es gibt 2 Fenster, die geöffnet werden können
$1,059
pro Monat
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Büro 95 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 95 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 95 m²
Eine renovierte 95 m2 Wohnung ist zur Miete, in einer ausgezeichneten Gegend. Die Wohnung be…
$941
pro Monat
MwSt.
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Büro 70 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 70 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 70 m²
Entdecken Sie einen hellen und funktionalen 70m2 Büroraum, ideal für eine Vielzahl von Gesch…
$1,412
pro Monat
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Büro in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
$471
pro Monat
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Büro in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
$1
pro Monat
MwSt.
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Büro 153 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 153 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 153 m²
In der exklusiven Geschäftszone von Master 88 bei Stari Aerodrom bietet diese moderne Gewerb…
$2,942
pro Monat
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Büro 120 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 120 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
$1,941
pro Monat
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Büro 28 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 28 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
$471
pro Monat
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Büro 50 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 50 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 50 m²
zwei Gewerberäume, eine 50 m2 und die andere 41 m2. Sie sind nebeneinander und können zu ein…
$12
pro Monat
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Büro 57 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 57 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
$1,177
pro Monat
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Büro 75 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 75 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
$1,000
pro Monat
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Büro 130 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 130 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
$1,765
pro Monat
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Büro 45 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro 45 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
$1,412
pro Monat
MwSt.
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