Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €4,72M

368 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Exklusive Wohnung im Cavalli Tower in Dubai Marina mit 3 Schlafzimmern Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Der 70-stöckige einfallsreiche Wolkenkratzer Cavalli Tower in Dubai Marina ist eine ihrer jüngsten Entwicklungen des DAMAC-Entwicklers und das einzige Gebäude unter der Marke Roberto Cavalli Die Innenausstattung aller Apartments und Penthäuser am Cavalli Tower wurde von Roberto Cavalli persönlich entwickelt Bewohner und Bewohner des Komplexes haben Zugang zu zahlreichen erstklassigen Annehmlichkeiten sowie zum 2020 eröffneten Dubai-Dubai Harbour Maritime Center. Darüber hinaus verfügen alle Residenzen über Panoramafenster mit Blick auf den Persischen Golf und berühmte Attraktionen von Dubai wie das größte Riesenrad Ain Dubai, Palm Jumeirah, das arabische Segelhotel Burj Al, sowie der Küstenkomplex der Residenzen von Emaar Beachfront. VORTEILE DES ORTES - Geschäfte, Geldautomaten, Sportplatz, Park - Jungle Bay Water Park - Promenade Dubai Marina - Sky Diving Center Skydive Dubai - Einkaufszentrum Dubai Marina Mall, Mall of the Emirates und Marinascape Mall Erzählen wir Ihnen alle Feinheiten beim Erwerb von Immobilien in den VAE. Wir werden kostenlos über Dubai-Objekte beraten! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!