New high-rise residence Gardenia with a swimming pool, a shopping mall and parks, JVC, Dubai, UAE

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

von €728,568

89–504 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Die Quelle — ist eine neue Ergänzung des Portfolios des berühmten Entwicklers Aldar Properties, eines der führenden Entwickler auf dem Immobilienmarkt in Abu Dhabi. Wie alle Unternehmensprojekte zeichnet sich der Komplex durch ein einwandfreies Design, hochwertige Konstruktion und durchdachte Layouts aus. Die Quelle wird aus zwei getrennten Türmen bestehen: Nord und Süd in der Gemeinde Saadiyat Grove im Kulturviertel. In unmittelbarer Nähe des Projekts befinden sich das Abrahamic Family Home und das Zayed National Museum. Der Source-Wohnkomplex wird eine Sammlung von 200 Residenzen umfassen, die in zwei Designstilen — dunkel und hell hergestellt wurden. Alle Residenzen verfügen über einen Balkon, ein Ankleidezimmer im Hauptschlafzimmer, eine Waschküche, eine Toilette, einen geräumigen Raum für das Wohn- / Esszimmer und Einbauschränke in den Zimmern. Infrastruktur: Die Bewohner von The Source erhalten Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten innerhalb des Komplexes: mehrere Indoor-Fitnessstudios, Yoga- und Meditationsräume, Aerobic, Indoor- und offene Spielbereiche für Kinder, multifunktionale Einrichtungen für Erholung und Unterhaltung, Infinity-Pool, Sauna und Dampfbad. Die Bewohner haben eine gute Zeit in den Zen-Gärten oder auf der Terrasse mit Panoramablick auf das Zayed National Museum und die Brunnen davor. Für Radsportliebhaber stehen spezielle Parkplätze zur Verfügung. F & B-Anlagen und -Restaurants werden im Erdgeschoss des Komplexes betrieben, und der Saadiyat Golf Club ist zu Fuß erreichbar. Ort: 5 – 15 Minuten Abrahamisches Familienhaus, Zayed Nationalmuseum, Louvre Abu Dhabi, Die Sammlung Saadiyat 20 – 30 Minuten Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi, Nationalpark Eastern Mangrove, Grand Mosque Center von Sheikh Zayed Die Quelle wird Teil der multifunktionalen Gemeinschaft von Saadiyat Grove. Die Gemeinde befindet sich im Kulturviertel unter den weltberühmten Kulturstätten — Abrahamisches Familienhaus, Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi. Die Sheikh Khalifa Bin Zayed Street ist nur eine kurze Autofahrt entfernt. Dank des Zugangs zu dieser Autobahn können die Bewohner des Komplexes überall in der Hauptstadt der VAE ankommen. Der internationale Flughafen Abu Dhabi ist eine halbe Stunde entfernt. Die Erholungs- und Unterhaltungsparks von Yas Island erreichen Sie nach einer 20-minütigen Autofahrt. Das Naturschutzgebiet Eastern Mangrove National Park dauert nicht länger als 25 Minuten.