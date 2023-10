Equiti Residence with a swimming pool and around-the-clock security near metro stations, Jebel Ali Village, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,25M

Royal BIP Real Estate Brokers freut sich, ein Apartment mit 3 Schlafzimmern in Barsha South zu präsentieren, das von MAG als Marriot Executive Residence bekannt ist Ausstattung & Ausstattung; 3 Schlafzimmer 4 Bad Voll möbliert BUA; 2.000 Quadratmeter Zimmermädchen Walk-in-Closet Pulverraum Wäschebereich Geschirrspüler Kühlschrank Balkon / Terrasse Lobby-, Lift- und Wartebereich Empfangsbereich Schwimmbad Fitnessstudio Grillplatz Konferenzraum Sitzungssaal Club Spa & Sauna Zimmer Supermarkt & Einkaufsviertel 24/7 Sicherheit Familiengebiet Freizeit- und Parkbereich Sportplätze Lage in der Nähe ; Dubai Hills Mall – 05 Minuten Mall Of Emirates – 10 Minuten Madinat Jumeirah – 10 Minuten Burj Al Arab – 15 Minuten Dubai Mall – 15 Minuten Burj Khalifa – 15 Minuten Internationaler Flughafen Dubai – 20-25 Minuten Internationaler Flughafen Al Maktoum – 40 Minuten Für weitere Informationen und Besichtigungen rufen Sie bitte an: Mr. MOEEN AHMAD unter Royal B I P Real Estate Brokers ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und seinen Eigentümern ONE STOP-Lösungen bietet/Vermieter und Investoren, um ihre Wunschergebnisse zu erzielen. Wir sind immer da, um unsere Kunden bei der Suche und Fertigstellung von Verkaufstransaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien zu unterstützen, Gebäude und Grundstücke mit aktuellen Kenntnissen des UAEs-Immobilienmarktes und der Gesetze. Royal B I P Immobilienmakler ist bei der Real Estate Regulatory Authority ( RERA ) Nr. 28284