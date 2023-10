New residence Park Horizon close to the city center, Dubai Hills, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €150,500

Die Wohnanlage besteht aus Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Jedes Apartment verfügt über Einbau- / begehbare Schränke, eine ausgestattete Küche und Badezimmer mit hochwertigen Keramikoberflächen . Abzug von Mieteinnahmen: - Servicegebühren: $ 38,1 pro m2 pro Jahr ( oder 13 AED pro Quadratfuß / Jahr ) - Klimaanlagengebühren: baulich berechnet und von einem Einwohner bezahlt - Eigentümer oder Mieter (, wenn sie ) vermietet werden. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Weitere Annehmlichkeiten: zentrale Klimaanlage, Gegensprechanlage, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Sauna, Dampfbad, 2 Squashplätze im Innenbereich, Basketballplatz, Kinderbecken, Dachterrasse und Café. Vorteile Dubai ist eines der attraktivsten Investitionsziele ( Top 4 Städte mit Sicherheit ( Euromonitor International ), die 5 meistbesuchten Städte der Welt, Top 1 nach dem Geldbetrag, den Touristen ausgeben ). Dubai hat eine entwickelte Wirtschaft ( 0% Einkommen / Kapitalgewinne / Dividendensteuer; Freizonen — mit vorteilhaften Steuer- und Zollsystemen; stabiler Wechselkurs; niedrige Inflationsrate ). Die Preise in Dubai werden aufgrund der Nachfrage der Anleger voraussichtlich weiter steigen. Das Gesamtvolumen der Transaktionen in den ersten beiden Quartalen 2022 erreichte 22.000, 45% mehr als 2021. Bis zum zweiten Quartal 2022 stiegen die Immobilienpreise in Dubai gegenüber dem Vorjahr um 38,9. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Gebäude befindet sich im Dorf Jumeirah. Dieses schnell wachsende Gebiet im Herzen von New Dubai ist aufgrund seiner zentralen Lage, der Erreichbarkeit des Verkehrs und der attraktiven Immobilienpreise bei Familien beliebt. Das Gebiet ist in zwei Unterbezirke unterteilt - das Jumeirah Village Triangle, das hauptsächlich aus Wohnhäusern und Villen besteht; und der viel größere Jumeirah Village Circle mit einem Landschaftsbereich im Zentrum der Entwicklung. Der Jumeirah Village Circle ist ein ruhiges Viertel mit 33 Landschaftsparks, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants. Es gibt Cafés und Restaurants, einen Supermarkt, mehrere Parks und Bushaltestellen, die nur wenige Gehminuten vom Gebäude entfernt sind. Entfernung: Dubai Marina - 15 Minuten mit dem Auto. Stadtzentrum, Dubai Mall, Burj Khalifa - 20 Minuten Flughafen Dubai - 25-30 Minuten.