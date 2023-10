New residence Petalz with a swimming pool and sports grounds, International City, Dubai, UAE

Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

von €397,514

128 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liquidität; - Hohe Einnahmen 5-8% für die jährliche Miete; - Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 1100.000 Rubel. Wohnungen in der neuen Wohnanlage Jawaher Residences im Herzen von Sharjah – Maryam Island. Auf dem Gebiet des Wohnkomplexes stehen den Bewohnern Annehmlichkeiten zur Verfügung: Schwimmbäder, Sportplätze, Grillplätze, eine Sauna und ein SPA-Zentrum, Zugang zum Strand, Kinderspielplätze, Langlauf- und Radwege. Maryam Island – ist einer der beliebtesten und am weitesten entwickelten Orte in Sharjah. Es gibt buchstäblich zu Fuß erreichbar Unterhaltungszentren, Cafés und Restaurants, Hotels, Kindergärten und Schulen, medizinische Einrichtungen und Kliniken. Gleichzeitig haben die Bewohner des Jawaher Residences-Komplexes ungehinderten Zugang zu wichtigen Standorten in Sharjah und Dubai. Das Jawaher Residences-Projekt eignet sich hervorragend für Investitionen! Zahlungsplan: 10% - Anzahlung 20% - im Bau 70% - nach Fertigstellung Wir sorgen für einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung!