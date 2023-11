Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €176,164

42 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Mayas Geneva – ist ein neuer Wohnkomplex im Jumeirah Village Circle. Das klassische Flachbauprojekt für Dubai wird zu einer echten Dekoration der Gemeinde und schafft maximale, komfortable Lebensbedingungen für zukünftige Bewohner. Die Architektur des Wohnkomplexes ist für Dubai sehr gut erkennbar: Sie kombiniert traditionelle arabische Motive, die auf moderne Weise verschoben wurden. Das Projekt bietet eine große Auswahl an Residenzen: Es handelt sich um nachdenkliche und funktionale Studios, Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sowie Maisonetten mit 2 Schlafzimmern. Ein wichtiges Merkmal der – -Residenzen sind nachdenkliche und funktionale Layouts, die perfekt durch hervorragende und hochwertige Oberflächen ergänzt werden. Die Bewohner können nicht nur eine ausgezeichnete Lage genießen, sondern auch einen angemessenen Lebensstandard in ihren eigenen Wohnungen. Die Bewohner erhalten eine breite Palette zusätzlicher Annehmlichkeiten, die den Komfort und die Lebensqualität verbessern: - Eine gepflegte Lobby mit einem Raum zum Entspannen; - Fitnessstudio mit moderner Ausrüstung; - Unendlichkeitspool. - Grillzone. - Kinderspielplätze. - Parken für Fahrräder und Radwege. - Park und angelegte Räume zum Wandern. Der 5-stöckige Wohnkomplex hat eine ausgezeichnete Lage. Erstens, ausgezeichnete Aussicht auf die Umgebung und malerische Parks, reichlich gesättigt mit viel Grün, das von den Fenstern aus geöffnet ist. Zweitens können die Bewohner in nur wenigen Minuten wichtige Autobahnen erreichen und alle Gebiete von Dubai erreichen. Wirtschaftliche Attraktivität: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite von 7%; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Wir sorgen für einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung!