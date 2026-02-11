Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Sachariwka, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 900 m² in Sachariwka, Ukraine
Gewerbefläche 900 m²
Sachariwka, Ukraine
Fläche 900 m²
9769. Zu verkaufen Hotelkomplex in der Nähe des Meeres und der Mündung. Die Gesamtfläche von…
$1,80M
