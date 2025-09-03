Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Odesa Raion, Ukraine

Odessa
265
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
267 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 79 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 79 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 79 m²
30226. Ich werde ein Büro in einem Geschäftszentrum am French Boulevard 66/2 mieten. Ein Bür…
$990
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 62 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 62 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 62 m²
30297. Ich werde ein Büro in einem neuen Geschäftszentrum von Kadorr am Italian Boulevard mi…
$745
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 1 893 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 1 893 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 893 m²
17011. Zur Miete für jede Art von Aktivität verfügbar. Ein freistehender Gewerbe- und Indust…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 45 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 45 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 45 m²
31566. Ganz, gut, garnieren, Vorisne, ein verderblicher. Fassade, Basis. Roztashuvannya i…
$285
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 221 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 221 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 221 m²
24714. Büro zur Miete im Stadtzentrum auf der Straße. Griechisch. Geschäftszentrum Papa Cost…
$3,315
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 76 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 76 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 76 m²
24093 Ich werde Räumlichkeiten am Sobornaya-Platz mieten. Gesamtfläche 76 qm. Die Räumlichke…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 210 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 210 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 210 m²
29604. Wir vermieten ein Büro im Stadtzentrum im Pokrovsky Business Center in der Zhukovsky-…
$2,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 140 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 140 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 140 m²
26048. Ich werde eine Fassade in der Nechipurenko-Straße mieten. Gesamtfläche 140 m². Besteh…
$1,170
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 145 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 145 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 145 m²
30242. Ich werde ein Büro im Kadorr City Mall in der Genuezskaya ohne Provision mieten. Das…
$1,805
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 59 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 59 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 59 m²
30295. Ich werde ein Büro in einem neuen Geschäftszentrum von Kadorr am Italian Boulevard mi…
$760
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 62 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 62 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 62 m²
30447. Büro zu vermieten im neuen Geschäftszentrum von Cadorre am Italian Boulevard. Gesamtf…
$924
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 750 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 750 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 750 m²
Ich gebe dem Hersteller den Primishilla. 100, Malar, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs …
$3
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 63 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 63 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 63 m²
30271. Ich werde ein Büro in einem neuen Geschäftszentrum von Kadorr am Italian Boulevard mi…
$880
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 61 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 61 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 61 m²
30453. Büro zu vermieten im neuen Geschäftszentrum von Cadorre am italienischen Boulevard. G…
$910
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 125 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 125 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 125 m²
27304. Büroräume zu vermieten im Olvia Business Center. Vizeadmiral Schukow. Gesamtfläche 12…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 215 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 215 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 215 m²
№3129. Bürogelände zur Miete in der Shchepkina Street/Torgovaya Street. Fassade, renovierter…
$2,570
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 129 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 129 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 129 m²
28429. Provisionsfrei. Büro zu vermieten in Zhemchuzhina 18. Gesamtfläche 129 m². Offener Ra…
$1,290
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 73 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 73 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 73 m²
30293. Ich werde ein Büro in einem neuen Geschäftszentrum von Kadorr am Italian Boulevard mi…
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 120 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 120 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 120 m²
17594. Räumlichkeiten im Stadtzentrum zu vermieten. Büroräume mit einer Gesamtfläche von …
$960
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 83 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 83 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 83 m²
30330. Ich werde ein Büro in einem Geschäftszentrum am French Boulevard mieten. Ein Büro im …
$1,030
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 56 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 56 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 56 m²
30229. Büromiete ohne Provision (0%) in einem Geschäftszentrum am French Boulevard. Ein Auss…
$1,120
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 69 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 69 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 69 m²
30838. Büro zu vermieten im neuen Geschäftszentrum von Cadorre am Italian Boulevard. Gesamtf…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 200 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 200 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
30248. Ich werde ein Vorraumgebäude im Wohnkomplex „Milos“ mieten. Klubnichny pereulok/posmi…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 112 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 112 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 112 m²
28428. Keine Provision. Büro zu vermieten in 18 Zhemchuzhina. Gesamtfläche 112 m². Offener R…
$1,120
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 63 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 63 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 63 m²
30473. Büro zu vermieten im neuen Geschäftszentrum von Cadorre am italienischen Boulevard. G…
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 63 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 63 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 63 m²
30646. Ich werde ein Büro in einem neuen Geschäftszentrum von Kadorr am Italian Boulevard mi…
$942
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 36 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 36 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 36 m²
ANHANG Wir bieten einen Platz im Stadtzentrum zu mieten. Gesamtfläche 36 m2 Verkaufsfläche 2…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 88 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 88 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 88 m²
30763. Büro zu vermieten in Arcadia in 26-Zhemchuzhina auf der Straße. Genueser. Büro mit zw…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 76 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 76 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 76 m²
24118. Büro zu vermieten im neuen Geschäftszentrum von Cadorre am Italian Boulevard. Gesamtf…
$950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська
Gewerbefläche 538 m² in Odessa, Ukraine
Gewerbefläche 538 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 538 m²
16244 Büro zur Miete in der Wohnanlage Sigurd Hall. Eine teure Designer-Renovierung wurde ab…
$5,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FAKTOR
Sprachen
Русский, Українська