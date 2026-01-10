Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Urban Hromada
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Odesa Urban Hromada, Ukraine

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 10/20
$260
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 134 m²
Stockwerk 10/10
29180... Wohnung zur Miete in der Patrician Wohnanlage - ein renommiertes neues Business-Cla…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
